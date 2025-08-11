Darende'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Darende'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 ACJ 654 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
