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Darende’de kalp krizi şüphesi bulunan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Darende’de kalp krizi şüphesi bulunan hasta hava ambulansıyla sevk edildi
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Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hasta, hava ambulansıyla başka bir sağlık merkezine sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hasta, hava ambulansıyla başka bir sağlık merkezine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki İ.H.D. kalp krizi şüphesiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi.

Hava ambulansı ile alınan hasta, ileri tedavi amacıyla başka bir sağlık merkezine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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