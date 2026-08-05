Darende'de Devrilen Telefon Direkleri ve Su İçindeki Kablolar Tehlike Saçıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen telefon direkleri ile su içerisinde bulunan kablolar tehlike oluştururken, mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Olay, Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi'nde, Nadir Köprüsü yanında yaşandı. İddiaya göre, bölgede bulunan telefon direkleri devrilirken, kopan kablolar ise su içerisine düştü. Tehlike oluşturan görüntü nedeniyle vatandaşlar endişe yaşarken, bölgeden geçenler muhtemel bir kazaya karşı tedirgin olduklarını söyledi. Mahalle sakinleri, devrilen direkler ile su içerisinde bulunan kabloların can güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, yetkililerin soruna bir an önce müdahale etmesini istedi.

Vatandaşlar, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı