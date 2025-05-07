Danla Bilic ve Berk Çetin olayında şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İÇEÇEK DÖKTÜ

Muhabironline'da yer alan habere göre, görüntülerde Berk Çetin'in Bilic'i ittiği ve kafasından aşağıya içecek döktüğü anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda tepkiler yeniden yükseldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Danla Bilic, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından bir restoranda darbedildiğini belirterek, "Güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklandım" ifadelerini kullanmıştı. Bilic, aldığı darp raporuyla birlikte Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurmuştu. BŞikâyetin ardından 12 Nisan'da Denizli'de gözaltına alınan Berk Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇETİN: YUMRUK ATMADIM, SADECE İTTİM

İfadesinde Danla Bilic'in restoranda olduğunu bilmediğini öne süren Çetin, Bilic'le karşılaştığında sadece selamlaşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını ve sinirle Bilic'in omzunu ittiğini söyledi. Çetin, yumruk attığı ya da fiziksel şiddet uyguladığı iddialarını reddetmişti. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, kamuoyunda Berk Çetin'in beyanlarıyla çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu. Görüntülerin dava dosyasına da delil olarak ekleneceği öğrenildi.