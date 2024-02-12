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Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubunu göreve iade etti

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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi. Hakim ve savcıların göreve iade edilmesiyle ilgili karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığı gösterildi.

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdi. Karar gerekçesinde yargı mensuplarına ait belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığına işaret edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GÖREVDEN ALINDILAR

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları HSK tarafından görevden alınmıştı. İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

450 HAKİM VE SAVCI GÖREVE İADE EDİLDİ

Danıştay 5. Dairesi ise meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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