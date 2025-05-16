Damatlık Ceketiyle Defnedilen Genç: Ablasını Kaçıran Kuzeni Tarafından Öldürüldü

Damatlık Ceketiyle Defnedilen Genç: Ablasını Kaçıran Kuzeni Tarafından Öldürüldü
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Damatlık Ceketiyle Defnedilen Genç: Ablasını Kaçıran Kuzeni Tarafından Öldürüldü
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Samsun'da evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından vurulan genç, cenazesinde damatlık ceketiyle son yolculuğuna uğurlandı.

- Ablasını kaçırmıştı... Kuzeni tarafından öldürülen gencin tabutunun üzerine damatlığı konuldu

SAMSUN - Samsun'da evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından göğsünden vurularak öldürülen genç, toprağa verildi. Gencin tabutunun üstüne damatlık ceketi konuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana gelen olayda 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'ugöğsünden vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden Okan Doğan Torun'un cenazesi Büyük Cami'de cuma namazını müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Gencin cenazesinde tabutun üstüne konulan damatlık ceket ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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