Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yaşanan trajik olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 19 yaşındaki Lyaaman Mammadli, 33 yaşındaki Elnur Mammadli ile evleneceği düğün gecesinde giydiği omuzları açık gelinlik nedeniyle damadın ailesi ve yakınlarının tepkisine maruz kaldı. Genç kadının "çıplak göründüğü" yönündeki suçlamalar, düğün sonrası da devam etti.

BÜYÜK PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ

Yakınlarının iddiasına göre Lyaaman, evliliğinin ilk gecesinin ardından bitmek bilmeyen eleştiriler nedeniyle büyük bir psikolojik çöküntü yaşadı. Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre düğünden bir gün sonra Mingeçevir'deki evlerinin bahçesinde yaşamına son veren genç kadının ölümü ailesini ve tüm ülkeyi yasa boğdu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Acılı baba Murad Bayramov, kızının evlendiği gün başlayan baskıların ölümle sonuçlandığını belirterek, "Kızımın kocası ve ailesi, gelinliği yüzünden evimde kavga çıkardılar. 'Yazıklar olsun! Kızınızın bu kadar ayıp bir gelinliği giymesine nasıl izin verdiniz?' dediler. Onlara bunun normal bir gelinlik olduğunu söyledik ama sakinleşmediler. Kızım artık dayanamadı ve intihar etti" dedi.

DAMAT CENAZEDEN KOVULDU

Bayramov, kızının cenazesine katılmak isteyen damat Elnur Mammadli'yi evinden kovduğunu söyledi. Olayın ardından Azerbaycan polisi, babanın şikayeti üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Genç gelinin ölümü, toplumsal baskı ve geleneksel değerler arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.