Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Azerbaycan'da yaşanan olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 19 yaşındaki Lyaman Mammadli, düğününde omzu açık gelinlik giydiği gerekçesiyle damat ve ailesinin ağır eleştirilerine maruz kaldı. Düğünden kısa bir süre sonra bitmek bilmeyen tepkilere dayanamayarak yaşamına son veren genç kadının ölümü, ailesi ve ülke genelinde derin üzüntüye neden oldu.

  • 19 yaşındaki Lyaaman Mammadli, omuzları açık gelinlik giydiği için damadın ailesi ve yakınlarının tepkisi sonrası intihar etti.
  • Azerbaycan polisi, babanın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Damat Elnur Mammadli, genç kadının cenazesine katılmak istedi ancak baba tarafından kovuldu.

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yaşanan trajik olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 19 yaşındaki Lyaaman Mammadli, 33 yaşındaki Elnur Mammadli ile evleneceği düğün gecesinde giydiği omuzları açık gelinlik nedeniyle damadın ailesi ve yakınlarının tepkisine maruz kaldı. Genç kadının "çıplak göründüğü" yönündeki suçlamalar, düğün sonrası da devam etti.

BÜYÜK PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ

Yakınlarının iddiasına göre Lyaaman, evliliğinin ilk gecesinin ardından bitmek bilmeyen eleştiriler nedeniyle büyük bir psikolojik çöküntü yaşadı. Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre düğünden bir gün sonra Mingeçevir'deki evlerinin bahçesinde yaşamına son veren genç kadının ölümü ailesini ve tüm ülkeyi yasa boğdu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Acılı baba Murad Bayramov, kızının evlendiği gün başlayan baskıların ölümle sonuçlandığını belirterek, "Kızımın kocası ve ailesi, gelinliği yüzünden evimde kavga çıkardılar. 'Yazıklar olsun! Kızınızın bu kadar ayıp bir gelinliği giymesine nasıl izin verdiniz?' dediler. Onlara bunun normal bir gelinlik olduğunu söyledik ama sakinleşmediler. Kızım artık dayanamadı ve intihar etti" dedi.

DAMAT CENAZEDEN KOVULDU

Bayramov, kızının cenazesine katılmak isteyen damat Elnur Mammadli'yi evinden kovduğunu söyledi. Olayın ardından Azerbaycan polisi, babanın şikayeti üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Genç gelinin ölümü, toplumsal baskı ve geleneksel değerler arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Yine din , yine problem

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumları`Sentinus?? :

Hemde çok saçma bir sebep.. Kısıtlama insan özgürlüğüne büyük darbedir.

yanıt5
yanıt11
Haber Yorumları`Sentinus?? :

Özgürlük mutluluktur! Alın size kısıtlamanın verdiği zarar!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Ahlaksız nesiller yetiştirildi maalesef yazık ne hallere düştük

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Alakası yokk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
