Damat, gelin arabasını kazara kullanırken arkadaşını yaraladı ve tutuklandı
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Burdur'da düğünde tabancayla ateş eden damat İsmail Ceylan, gelin arabasını kazara kullanırken arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaraladı. İsmail Ceylan, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Burdur'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaralayan damat İsmail Ceylan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya ifade veren İsmail Ceylan, sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa