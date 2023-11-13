Haberler

Damat, gelin arabasını kazara kullanırken arkadaşını yaraladı ve tutuklandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da düğünde tabancayla ateş eden damat İsmail Ceylan, gelin arabasını kazara kullanırken arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaraladı. İsmail Ceylan, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Burdur'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaralayan damat İsmail Ceylan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya ifade veren İsmail Ceylan, sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Ceylan Burdur Suç 3. Sayfa Haberler

title