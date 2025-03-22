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Damadı Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Altınları Gasbedildi

Damadı Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Altınları Gasbedildi
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Çorum'un Kargı ilçesinde 77 yaşındaki Hatice Kış, damadı tarafından 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayeti gizlemek için evi ateşe veren zanlı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 77 yaşındaki kadın, damadı tarafından altınları gasbedilerek 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayeti gizlemek için evi ateşe veren zanlı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Olay, Akkise köyünde 12 Mart Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazından dönen Eşref Kış (80), evinden dumanların yükseldiğini fark etti. İçeri giren yaşlı adam, Hatice Kış'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu ve ardından cesedinin ateşe verildiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, 77 yaşındaki kadının kolundaki 3 altın bilezik ile bir kese içerisindeki ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi. Kargı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Jandarma Asayiş, JASAT ve İstihbarat timleri tarafından yürütülen teknik takip sonucu, cinayetin failinin Hatice Kış'ın damadı M.A. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Çaldığı altınları toprağa gömdüğünü belirten zanlı, yerini jandarma ekiplerine gösterdi. "Kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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