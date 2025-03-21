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MİT'ten nokta operasyon! "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı

MİT'ten nokta operasyon!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında Interpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Interpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı çalışmalarıyla yakalanarak dün Türkiye'ye getirildi.

31 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelinin 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi. Ayrıca Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Ağustos 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu öğrenildi.

EYÜP KARA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinler Mahallesi Nil Sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunda 27 Mayıs 2024'te otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar otomobilin içinde uzun namlulu silahlarla rastgele ateş etmişti. Saldırı esnasında iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetmişti. Kara'nın olaydan 3 gün önce işe başladığı tespit edilmiş ve saldırganlar olayda kullandıkları otomobille beraber yakalanmıştı.

YUNUS ERDEN'İN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hasankendi Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta 20 yaşındaki Yunus Erden, bir ticari taksiden inen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 17 ve 18 yaşındaki şüpheliler ile ticari taksi şoförü gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin çapraz sorguda İstanbul'daki iki çete arasındaki bir husumet dolayısıyla cinayeti işledikleri itiraf ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıclass tedarik:

bir gün sonra bırakacaklar net yani bu habere sevinipte övünenler falan olur onlara sözüm gidip muayne olsunlar en yakın zmanda

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