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Suç örgütlerine milyarlık varlık el koyma

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Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütleri mensubu 818 şüpheliye ilişkin kiralık kasaları dahil banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı sonrası aynı şüphelilerin menkul ve gayrimenkullerine de el koyma kararı verildi.

Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütleri mensubu 818 şüpheliye ilişkin kiralık kasaları dahil banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı sonrası aynı şüphelilerin menkul ve gayrimenkullerine de el koyma kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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