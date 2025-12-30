Haberler

Silivri'deki 'Daltonlar' davasında jandarmaya yönelik saldırıya 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 'Daltonlar' suç örgütü duruşmasında, jandarmaya yapılan saldırı sonrası 3 sanık avukatı hakkında gözaltı kararı verildi. Olaylar sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı aldıkları tespit edildi.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik görülen duruşma sırasında, jandarma personellerine yönelik saldırıya ilişkin 3 sanık avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 nolu duruşma salonunda 23 Aralık'ta, 363 sanıklı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşmasında karar açıklandığı sırada, sanıkları ve izleyicilerin görevli ve jandarma personellerine yönelik fiziki saldırıda bulunmuştu. Arbede sonucu kamu malında zarar oluştuğu da tespit edilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, duruşma salonunda yaşanan olaylar sırasında, örgüt üyesi sanık avukatlarının, izinsiz ses ve görüntü aldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses ve görüntü kaydı alma', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü