Silivri'deki 'Daltonlar' davasında jandarmaya yönelik saldırıya 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik görülen duruşma sırasında, jandarma personellerine yönelik saldırıya ilişkin 3 sanık avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 nolu duruşma salonunda 23 Aralık'ta, 363 sanıklı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşmasında karar açıklandığı sırada, sanıkları ve izleyicilerin görevli ve jandarma personellerine yönelik fiziki saldırıda bulunmuştu. Arbede sonucu kamu malında zarar oluştuğu da tespit edilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, duruşma salonunda yaşanan olaylar sırasında, örgüt üyesi sanık avukatlarının, izinsiz ses ve görüntü aldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses ve görüntü kaydı alma', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL