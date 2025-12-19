Haberler

DALKO davasında sanıklar tahliye edildi

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen DALKO davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi. Dava, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Bir sonraki duruşma 23 Haziran'da yapılacak.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen DALKO davasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verilirken, duruşma 23 Haziran saat 09.30'a ertelendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) üzerinden yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sabah 09.30'da başlayan duruşmada sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kooperatif Başkanı A.Y. bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmasında A.Y, "Ben hiçbirini hak etmedim. Kooperatifi bir marka haline getirdim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıklardan A.Y. ise yaklaşık 5 aydır cezaevinde bulunduğunu belirterek,

"Bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan H.K. ise savunması sırasında ağlayarak sağlık sorunlarından bahsetti. H.K., mevcut sağlık durumu nedeniyle mağdur olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Dava kapsamında yargılanan ve aralarında Çandır Mahalle Muhtarı S.Y.'nin de bulunduğu sanıklar adına yapılan savunmalarda, suçlamaların gerçeği yansıtmadığı savunularak beraat talebinde bulunuldu.

Mahkeme sonunda tüm sanıklar tahliye edilirken, bir sonraki duruşmanın 23 Haziran saat 09.30'a ertelendiği açıklandı.

Ne olmuştu:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına karıştıkları tespit edilen aralarında çandır Mahalle Muhtarı S.Y, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y. ve oğullarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, 22 Temmuz'da şüphelilerden Kooperatif Başkanı A.Y., H.K., A.Y., Ç.A., Ö.A. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MUĞLA

