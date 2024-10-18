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Dalaman'daki Orman Yangınında Kaplumbağaya Yardım

Dalaman'daki Orman Yangınında Kaplumbağaya Yardım
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınında, alevlerden kaçan bir kaplumbağaya çevredekiler tarafından su verilerek güvenli alana bırakıldı. Yangın doğal hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını doğal hayatı olumsuz etkilerken, alevlerden kaçan bir kaplumbağaya çevredekiler tarafından su verilerek, güvenli alana bırakıldı.

Dalaman'daki ormanlık alanda etkili olan yangın doğal hayatı olumsuz etkilerken, ormanlık alandaki canlılarda yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Yangın bölgesinde alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağaya ise çevredeki vatandaşlar tarafından su verildi. Su verilen kaplumbağa daha sonra yangın bölgesinden uzak güvenli bir alanda tekrar doğaya bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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