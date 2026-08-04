Dalaman'da orman yangını: Ekipler seferber oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın meydana gelirken, yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Akkaya Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, hava araçları, kepçeler ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesini engellemek ve kontrol altına almak adına karadan ve havadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı