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Dalaman'da orman yangını: Ekipler seferber oldu

Dalaman'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
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Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, hava aracı, kepçe ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyümemesi için karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı; ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın meydana gelirken, yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Akkaya Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, hava araçları, kepçeler ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesini engellemek ve kontrol altına almak adına karadan ve havadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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