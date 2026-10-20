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Dağ eğitiminde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz İstanbul'da toprağa verildi

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Dağ eğitiminde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz İstanbul'da toprağa verildi
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dağ eğitiminde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz için İstanbul'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yavuz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gülbahçe Mezarlığı'na götürüldü.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dağ eğitiminde hayatını kaybeden Sinan Yavuz, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dağ eğitiminde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sinan Yavuz için, Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Sinan Yavuz'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Acılı anne, kafasını tabuta yaslayarak gözyaşı dökerken, babanın ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Yavuz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Gülbahçe Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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