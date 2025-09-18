Haberler

Daday'da Ayı, Avladığı Domuzu Gömüp Görüntülendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde mantar toplarken ayının avladığı domuzu gömüp yemesini cep telefonuyla görüntüleyen Anahtar Parti ilçe başkanı Serkan Pehlivan, doğada dolaşanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda avladığı domuzla beslenen ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Daday ilçesi Selalmaz köyünde mantar toplamak için ormana giden Anahtar Parti Daday İlçe Başkanı Serkan Pehlivan, ayı seslerini duydu. Seslere doğru yönelen Pehlivan, ayının avladığı yaban domuzunu yediğini ve saklamak için toprağa gömdüğünü gördü. Pehlivan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Pehlivan, doğada dolaştığı sırada ayının yaban domuzunu toprağa gömdüğünü gördüğünü belirterek, "Bu yüzden doğada ya da ormanlık alanda dolaşan dostlarımız, temkinli olsunlar. Kardeşlerimizi gezerken ayı ile karşılaşmamaları için tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
