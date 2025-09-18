Daday'da Ayı, Avladığı Domuzu Gömüp Görüntülendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda avladığı domuzla beslenen ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Daday ilçesi Selalmaz köyünde mantar toplamak için ormana giden Anahtar Parti Daday İlçe Başkanı Serkan Pehlivan, ayı seslerini duydu. Seslere doğru yönelen Pehlivan, ayının avladığı yaban domuzunu yediğini ve saklamak için toprağa gömdüğünü gördü. Pehlivan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Pehlivan, doğada dolaştığı sırada ayının yaban domuzunu toprağa gömdüğünü gördüğünü belirterek, "Bu yüzden doğada ya da ormanlık alanda dolaşan dostlarımız, temkinli olsunlar. Kardeşlerimizi gezerken ayı ile karşılaşmamaları için tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi. - KASTAMONU