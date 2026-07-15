Haberler

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 3 yaralı

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli D100 Karayolu'nda trafiğin yavaşlaması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda trafiğin yavaşlaması neticesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu İzmit ilçesi SEKA Tünel girişine gelmeden Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde 41 AGF 973, 34 SY 9470 ve 41 LE 715 plakalı 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 34 SY 9470 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17), E.D. (8)ve 41 AGF 973 plakalı otomobilin sürücüsü U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve karayolu ekiplerinin yolu temizlemesiyle kapanan trafik tekrardan açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu

"Darbe geleneği tarihin çöplüğüne atıldı"