D100 Karayolu'nda Kamyondan Dökülen Çamur Trafiği Aksattı

D100'de kamyondan dökülen çamur trafiği altüst etti: 6 bin 584 TL ceza kesildi

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda kamyondan dökülen çamur trafiği aksamasına sebep oldu. Polis ekiplerince durdurulan sürücüye 6 bin 584 TL ceza kesilirken yol temizlenmesi ile trafik eski seyrine döndü.

Olay, İzmit ilçesi D100 Karayolu Kozluk Mahallesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro inşaatından aldığı çamuru döküm sahasına götüren H.C., 41 FD 885 plakalı Mercedes marka damperli kamyon ile seyir halindeyken araçtan yola çamur döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri kamyon sürücüsünü durdurdu ve 6 bin 584 TL ceza kesti.

Yola dökülen çamur sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Metro inşaatında getirilen kepçe ve karayolu ekipleri yolu temizlerken trafik eski seyrine döndü.