Tosya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 34 NGK 942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. ve 8 yaşındaki A.A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı