D100'da refüje çarpan cip yatakla attı: 4 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda cipin refüje çarptıktan sonra takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedelere çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil de refüje çıktı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Aşağı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. yönetimindeki 34 GNH 968 plakalı Peugeot marka cip, yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayça A., Gökçe Ece A. ve Nil A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SH 066 plakalı Toyota marka otomobil de kaza yapan ciptekilere çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması neticesinde refüje çarptı. İkinci kazada yaralanan olmadı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, "Kazayı gördüm, gördüğüm an ayağımı frene attım. Duramayınca da refüje çıktım. Allah'tan bir şey yok, sadece lastiğim patladı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

