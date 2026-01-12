D-650 yolunda trafiği durduran kaza

D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bilecik- Sakarya istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi D-650 kara yolunda bir çekicinin karıştığı tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, olay sonrası yol güvenliği nedeniyle Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı. Bölge Trafik Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK