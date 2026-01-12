Haberler

D-650 yolunda trafiği durduran kaza

D-650 yolunda trafiği durduran kaza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Sakarya istikametindeki D-650 kara yolunda bir çekicinin karıştığı tek taraflı trafik kazası nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yaralanan olmadı, ancak güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bilecik- Sakarya istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi D-650 kara yolunda bir çekicinin karıştığı tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, olay sonrası yol güvenliği nedeniyle Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı. Bölge Trafik Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti