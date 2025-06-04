D-650'de Kaza: Cip Kamyona Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

D-650'de Kaza: Cip Kamyona Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
D-650'de Kaza: Cip Kamyona Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, cip kamyona saplandı. Sürücü Bahadır Yavuz sıkıştığı yerden kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

D-650'de cip, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Kağıt gibi ezilen cipin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda cip, kamyona adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen cipte sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukova ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik denetleme istasyonu mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerlemekte olan Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan marka cip, aynı istikamete seyir halinde olan 33 VY 470 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - 3.Sayfa
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı

5. dalga operasyonda belediye başkanı ve eski CHP'li vekil tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.