D-650'de Kaza: Cip Kamyona Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

D-650'de cip, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Kağıt gibi ezilen cipin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda cip, kamyona adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen cipte sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukova ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik denetleme istasyonu mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerlemekte olan Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan marka cip, aynı istikamete seyir halinde olan 33 VY 470 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.