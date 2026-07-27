Pamukova'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-650 kara yolunun Pamukova istikameti Mekece Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova yönüne seyir halinde olan H.K. idaresindeki 16 DH 352 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 34 NN 8309 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i bebek toplam 7 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı