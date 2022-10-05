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D-650'de feci kaza: Tırın kupası bir yana motoru bir yana savruldu

3. Sayfa Haberleri

D-650'de feci kaza: Tırın kupası bir yana motoru bir yana savruldu

650 Karayolu'nda kamyona çarpan tırın kupası ve motoru koparak yola savruldu.

650 Karayolu'nda kamyona çarpan tırın kupası ve motoru koparak yola savruldu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 34 VN 1395 plakalı tır, aynı istikametten seyir halinde olan İ.Ş. idaresindeki 37 EH 521 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tırın kupası ve motoru koparak yola savrulurken trafik durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kazada trafik bir süre tek şeritten sağlanırken araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova Jandarma Mekece 3. Sayfa Haberler

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