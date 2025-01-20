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D-100'de Kontrolden Çıkan Araç Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

D-100'de kontrolden çıkan araç sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolu 2. OSB girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ABT 339 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçta bulunan E.K. ve B.K. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

D-100'de Kontrolden Çıkan Araç Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa
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