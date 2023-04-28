Çüngüş'te traktör kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Traktör altında kalan anne ve oğul kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Çüngüş ilçesine bağlı Mirgan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Traktör altında kalan ismi henüz öğrenilemeyen anne ve oğlu çevredeki kepçe yardımıyla çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen anne hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR