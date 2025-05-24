Cüneyt Asan Havalimanında Yolcuyla Tartıştı

Cüneyt Asan Havalimanında Yolcuyla Tartıştı
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Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında 'Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' sözleri dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartıştı. Asan tartıştığı yolcuya 'Sen kimi doğruyorsun?' derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Et Profesörü', 'Etin Ustası' olarak da tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, iddiaya göre Giresun'daki bir yemek festivaline gitmek üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı. Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın 'Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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