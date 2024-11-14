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Cunda Adası'ndaki Kediyi Kurtarma Operasyonu

Cunda Adası'ndaki Kediyi Kurtarma Operasyonu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası'ndaki bir iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı. Kurtarma anları kayıt altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda bir iskelenin altında mahsur kalan kedin için Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma operasyonu düzenledi. Kedinin kurtarılma anları ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Alibey (Cunda) Adası'nda balıkçı teknelerinin bağlandığı beton iskelenin altına giren kedi mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından kurtarma operasyonu planlandı. Sahil Güvenlik balık adamlarından bir kişi suya girerek kediyi mahsur kaldığı iskele altındaki kirişten kurtardı. Kediyi yüzerek en yakındaki tekneye taşıyan personel kediyi buradaki arkadaşına teslim etti. Bu anlar ise saniye saniye aksiyon kamerası ve cep telefonları ile kayıt altına alındı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada ise Alibey Adası İskelesi'nde mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli personelimiz tarafından kurtarılmıştır. Her can, her canlı bizim için önemlidir." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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