Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

Başkent Ankara'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

TUTUKLU SAYISI 512'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında bugün itibariyle tutuklu şüpheli sayısı 512'ye, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

Gözaltına alınan diğer şüphelilere yönelik ifade alma ve sevk işlemleri devam ediyor.