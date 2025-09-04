Haberler

Cumhuriyet Savcısını Öldüren Genç Tutuklandı

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mustafa Can G., üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
