Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetli olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çekmeköy'deki bir restoranda gerçekleşti.

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G. jandarma eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Olay, Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, jandarma ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alınmıştı. Jandarma işlemelerinin ardından sevki gerçekleştirilen şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.