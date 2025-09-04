Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G. jandarma eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Olay, Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, jandarma ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alınmıştı. Jandarma işlemelerinin ardından sevki gerçekleştirilen şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. - İSTANBUL