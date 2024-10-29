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Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Mehteran Bölükbaşı Fenalaştı

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Mehteran Bölükbaşı Fenalaştı
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Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında mehteran bölükbaşı fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerinde bulunan milletvekilleri ve sağlık müdürü hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan mehteran bölükbaşının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran bölükbaşı fenalaşarak yere yığıldı. Mehteran bölükbaşına ambulans gelene kadar AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko ile Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan müdahale etti.

Ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları coşku ile kutlanıyor. Kocaeli Valiliği önünde gerçekleşen resmi tören kutlamaları sırasında mehteran bölükbaşı rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Alanda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko ve Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan, mehteran bölükbaşının yanına koşarak hemen müdahale etti. Ambulansın gelmesiyle sedyeye yerleştirilen mehteran bölükbaşı, Hülagü, Kanko ve Pehlevan'ın yardımıyla ambulansa koyuldu.

Hastaneye kaldırılan mehteran bölükbaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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