Cumhurbaşkanlığı'na yürümek isteyen memurlara polis engeli
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu randevu taleplerine dönüş yapılmaması üzerine toplu sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek için Cumhurbaşkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin vermezken, Genel Başkan Orhan Yıldırım karar vericinin Cumhurbaşkanı olduğunu belirtip "Ya aç bırakacak ya da Maliye Bakanlığı'na talimat verecek" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı'na yapmayı planladığı yürüyüşe polis izin vermedi. Memurların ücreti konusunda karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Genel Başkan Orhan Yıldırım "Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı'na" dedi.

BAŞKAN YILDIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin hakem heyetine kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmiş, randevuya geri dönüş yapılmaması halinde konfederasyonun genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı'na yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanlığı'ndan talep edilen randevuya yanıt verilmemesi üzerine çok sayıda konfederasyon üyesi, konfederasyonun Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan genel merkezi önünde bir araya geldi.

Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Konfederasyon üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'nayürüme talebiyle bekleyişi sürüyor.

"YA AÇ BIRAKACAK YA TALİMAT VERECEK"

Yıldırım, polisler ile girdiği diyaloğun ardından yaptığı açıklamada memurların ücreti konusunda karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade edip, "Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı'na" dedi.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
