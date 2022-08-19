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Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen yüzücü Derya Büyükuncu'ya 8 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen yüzücü Derya Büyükuncu'ya 8 yıla kadar hapis talebi

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs rahatsızlığına ilişkin sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat 2022'de yakalama kararı çıkarılan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suç önleme kapsamında internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çalışmalarında, şüpheli Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanının korona virüs olması sonrasında hakaret içerikli paylaşım yapması nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, paylaşımlarının Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği ve böylelikle şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde 'alenen hakaret' suçunu işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Derya Büyükuncu hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(Sema Demir - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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