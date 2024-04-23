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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün tedavi gördüğü hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

CÜBBELİ AHMET HOCA DA CENAZE TÖRENİNDE

Öte yandan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan ve son olarak rabıta tartışmasıyla İsmailağa Cemaati ile ilişiği kesilen Ahmet Mahmut Ünlü de cenaze merasimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Hasan Kılıç AK Parti Dini 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Mmmttt:

Hakikaten bilmiyorum ve merak ettiğim için soruyorum gerçekten. Bu cemaatler napıyor amaç nedir ne iş yaparlar. Ne üretir nasıl işler nasıl çalışır neye çalışırlar. Ne katarlar insanlığa ülkeye faydaları nelerdir. Bilen biri varsa bana açıklar mı

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İnanç Akçay:

Dinsel gruplar kurarak kitleleri dinle kandırıp daha sonra bu kitleleri siyasal yonlendirirler amaç kitleyi siyasi partilere satmak, anlican hem kitlenin parasını toplar hemde siyasi destek verdiği partinin, bir nevi oy satar

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sade vatandaş:

bir müslümanın rehberi Kuran lideri peygamberimizdir Hz Muhammed Mustafadır tarikatlar islamın içine fitne sokarak Allaha değil şirke girip şeyh dedikleri sapkınlara itibar edenler günaha girerler

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Simuz ER:

Soruş amacın belli, cevap vermeye gerek yok.

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Yasin Göksel:

seni satanların çıkar uğruna siyaseti pazarlık haline getiren ümmeti değil çıkarlarını düşünenlerle bir arada durman hata reis ümmet ne çekiyora mezhep çatışmasından tarikat cemaat yozlaşmasından cekiyor

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osman kara kara:

Çok haklısınız

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Ahmet Çakır:

hangi ümmetten bahsediyorsun sen.Ortada ümmet mi kalmış.Yalan dolan adam kayırma fırsatçılık halkı kazıklama.esnaf yamyamlığı fahiş fiyat zina suç adam ördürme yaralama hırsızlık uyuşturucu ne ararsan var bu toplumda.Ben böyme bir ülmete taxi değilim.Benim ümmetim bunları yapmayanlardır.

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Verdik y gorduk etkiyi:

Gunahsiz bir garip ölse sessiz sedasiz kimsenin haberi yokken gömülür gider. Satafat icinde saraylarda yasayan ornek muslumanlar bir yanda siyaset bir yanda din kolkola diz dize cenaze namazi kiliyor. Bunlari saksaklayanlar da cenneti arzuluyor, ne buyuk ikilem, ne buyuk cikmaz..

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serdal koç:

Tmm kardeş nr yaptıklarını başkalarına sormaktan ise içlerine gir ve kendi gözlerinle gör

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