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Çukurova Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı

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Çukurova Belediyesinin ihale ve doğrudan temin işlemlerindeki usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada jandarma belediyede arama yaptı. Aralarında mevcut belediye başkanı, önceki dönem başkanı ve 4 başkan yardımcısının bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak belediyeden ayrıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesinin ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Çukurova Belediyesine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekipler belediyede arama yaptı.

Operasyonda mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile halen görevde bulunan 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarını tamamlayan jandarma ekipleri Çukurova Belediyesinden ayrılırken personel belediyeye girerek çalışmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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