Haberler

Hakkari'de park halindeki aracın üzerine ceviz ağacı devrildi

Hakkari'de park halindeki aracın üzerine ceviz ağacı devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeki bir minibüsün üzerine ceviz ağacı devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeki minibüsün üzerine ceviz ağacı devrildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyünde meydana geldi. Şakir Tan'a ait evin önünde park halinde bulunan aracın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ceviz ağacı devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın üzerine düşen ağaç nedeniyle maddi hasar oluştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın