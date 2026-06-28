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Hakkâri'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Hakkâri'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tırın altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tırın altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde bulunan 44 AGJ 359 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak önünde bulunan tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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