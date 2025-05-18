Çukura Düşen İnek, Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Çukura Düşen İnek, Köylüler Tarafından Kurtarıldı
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Çukura Düşen İnek, Köylüler Tarafından Kurtarıldı
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Batman'ın Ağaçlı köyünde otladığı sırada derin bir çukura düşen inek, köylülerin seferberliğiyle kurtarıldı. Uzun süren çabaların ardından inek sağsalim dışarı çıkarıldı.

Çukura düşen inek köylüler tarafından kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde, derin bir çukura düşen inek, köylülerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, Ağaçlı köyü kırsalında meydana geldi. Otlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen inek, köylüler tarafından fark edildi. İnek, çukurda mahsur kalınca köy halkı seferber oldu. Köylüler, çevreden temin ettikleri merdiveni çukura indirerek hem hayvanın paniğini yatıştırdı hem de kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı. Uzun süren çabaların ardından inek, herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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