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Çukur Dizisinin Kahvehanesinde Tartışma Kanlı Bitti

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Ercan Çali, Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi ile yaşadığı tartışma sonucu vurularak hayatını kaybetti. Cenaze namazı, Fatih'teki Balat Yusuf Secaattin Ambari Camii'nde kılındı.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı

İSTANBUL - Fatih'te çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeci tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali son yolcuğuna uğurlandı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini 44 yaşındaki T.S.K. aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada, T.S.K, elindeki silahla Çali'yi vurarak ölümüne neden olmuştu.

"Çocuk silahı elinden aldıktan sonra diğerleri gelip bıçaklarla vuruyor"

Olay yerinde hayatını kaybeden Çali için bugün, Balat Yusuf Secaattin Ambari Camii'inde cenaze töreni düzenledi. Vurulan şahsın yeğeni olduğunu belirten Servet isimli vatandaş "Silah ve bıçaklarla gencecik bir çocuğa saldırıp öldürüyorlar. Orada çukuru simgeleyen tesbih satıyor diye yapıyorlar. 'Buradan gideceksin' diye oradan kovmaya çalıştılar. 5 kişi sabah çocuk tezgahını açarken saldırıyor. Silahla sıkan bir bayan, çocuk silahı elinden aldıktan sonra diğerleri gelip bıçaklarla vuruyor. Çocuk yere düşünce silahla sıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Aralarında çıkan tartışma sonucu gencecik bir çocuk gitti"

Cenazede konuşan Ercan Çali'nin yakını İbrahim Anbarcı ise, "Ben evdeydim, olayı oğlum gelip söyledi. Ercan ile kız tartışıyorlar. Kız orada silah çekiyor. Ercan da sen git erkeklerle konuşalım diyor. Aralarında çıkan tartışma sonucu gencecik bir çocuk gitti. Yıllardan beri orada tezgahları var, komşular. Orası çukur dizisinin çekilen kahvehanesi. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye düşmanlık mı güdülür? Bu şekilde mi olması gerekiyordu yani? Yeğenimiz oluyor bizim. Sözle de ikaz edebilirdi, bu şekilde olmaması lazım. Abisine söyleyebilirdi" ifadelerini kullandı.

Çukur Dizisinin Kahvehanesinde Tartışma Kanlı Bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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