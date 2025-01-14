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Çubuk'ta Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından birçok acil sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Çubuk'ta zincirleme kaza: 31 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağ şeritte yolcu indirmek için duran bir dolmuşu geçmeye çalışan bir araç, orta şeritteki 2 servis aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen servis araçları da dolmuşa çarptı. Kazada 31 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Çubuk'ta Zincirleme Kaza: 31 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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