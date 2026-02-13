Ankara'da sağanak sele yol açtı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili yağışlar sel taşkınlarına neden oldu. Kızılören köyünde su seviyesinin yükselmesiyle yollar sular altında kaldı ve ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan yağışların ardından sel nedeniyle taşkınlıklar meydana geldi.
Çubuk ilçesine bağlı Kızılören köyünde etkili olan yağışların ardından sel nedeniyle taşkınlıklar oluştu. Yoğun yağış sonrası Kocaçay ve Çubuk Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Sel sonucu bazı yollar sular altında kalırken ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.
Su baskınları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ANKARA
