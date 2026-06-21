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Ankara'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çubuk ilçesi Şabanözü yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil dönmek isterken hafif ticari araca yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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