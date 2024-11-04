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Çubuk'ta İki Servis Aracının Çarpışması: 21 Yaralı

Çubuk'ta İki Servis Aracının Çarpışması: 21 Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki servis aracı çarpıştı. Kazada 21 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki servis aracının çarpıştığı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Yenice Kavşağı'nda meydana geldi. Bir fabrikanın personelini taşıyan Selami A. idaresindeki 06 S 25023 plakalı servis aracı ile Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı servis aracı, Ankara Bulvarı Yenice Kavşağı'nda çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 06 S 25023 plakalı servis aracındaki 17 kişi ve 06 ECC 205 plakalı araçta bulunan 4 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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