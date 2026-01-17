Haberler

Çubuk gölü buz tuttu

Çubuk gölü buz tuttu
Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, soğuk hava nedeniyle buz tuttu ve ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle bilinen Çubuk Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz tuttu. Buzla kaplanan göl, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.

Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda etkili olan soğuk hava, göl yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Beyaz örtüyle kaplanan doğa ve buz tutan göl yüzeyi birleşince bölgede güzel görüntüler oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
