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Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de bir sohbetin ardından saldırıya uğradı. Kalabalığın içinden çıkan şahıs Ünlü'nün boğazını sıkıp küfrederken, korumalar anında müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'da verdiği bir sohbetin çıkışında kendisini bekleyen kalabalığın arasındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Korumalar şahsı anında etkisiz hale getirirken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA SALDIRI

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbetin ardından saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından çıkan saldırgan Ünlü'nün boğazını sıkarak darp etti. Olaya Ünlü'nün korumaları anında müdahale ederken, saldırgan şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

"BOĞAZI SIKILARAK DARP EDİLDİ"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (21)

Ramazan cömert:

Allahım zalimlere fırsat vermesin.. Cübbeli hocama hayırlı uzun ömür versin..

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Ozi Mafia:

Adamın korumaları var ve polis hazır bekletiliyor.

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Ali Tokgönül:

Bırakın bu işleriiii . Allah la aranıza aracılar sokmayııın . Bu kişiler cübbeli , cübbesiz fark etmez .

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HainKOXPER :

helal olsun dayıoğlu

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Erkan Arslan:

Zübbeli Asla Boş Gezmez Koruma Polis Hizmetinde Vaaay Rahmetli Gariban Ramazan Hoca Ölmeden Kaç Tehdit Edildiğini Söylemisti

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isa yatar:

Müşriklerin peşinden gitmeyin ölünce pişman olur ama geri gelemezsiniz

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İlhan Fırat:

Ulan cübbeli sarığının altında neler saklı neler.

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Erol Birol :

Vay be çok üzüldüm.

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Salih Kandıralı:

Ceza almaz. Silah kullanmamış. Boğaz sıkmanın cezası yok.

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Cem Demirkaya:

adamı komalık etmişler ;-)

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