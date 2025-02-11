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Cosa Nostra'ya Büyük Darbe: 130 Gözaltı

Cosa Nostra'ya Büyük Darbe: 130 Gözaltı
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İtalya'nın Palermo kentinde yapılan geniş çaplı operasyonda Cosa Nostra'nın yaklaşık 130 üyesi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamaları yer alıyor. Operasyon, mafya ailelerinin modern teknolojiyi kullanarak suç faaliyetlerini koordine ettiklerini ortaya koydu.

İtalya'da "Sicilya Mafyası" olarak da bilinen Cosa Nostra adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı.

İtalya'nın Palermo kentinde "Sicilya Mafyası" olarak da bilinen Cosa Nostra adlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis, operasyonda yaklaşık 130 kişi gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, gasp, yasadışı kumar ve yasadışı ateşli silah bulundurmak gibi çeşitli suçlarla suçlandığını aktardı. Halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunan 33 şüpheli için de ek tutuklama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Polis, soruşturmaların Palermo'daki mafya ailelerinin, özellikle uyuşturucu kaçakçılığını eski günlerde olduğu gibi şehir genelinde koordine ettiklerini ortaya çıkardığını söyledi. Mafyanın günümüzdeki patronlarının işlerini yürütmek için modern teknolojiyi kullandıklarını aktaran polis, mafya üyelerinin hapisteki patronlarının emirlerini yerine getirmek için hapishanelere şifreli cep telefonları soktuklarını ifade etti.

Polis, mafyaya yeni katılan bir gence yaşlı bir üyesi tarafından "mafya dersleri" verildiğini belgelediklerini açıklayarak, yaşlı üyenin yeni üyeye, özel talimatlar verdiğini, gasp edilecek kişilere nasıl davranılacağını ve mafya liderleriyle nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cosa Nostra'ya büyük bir darbe vurulduğunu aktararak, mafyalara karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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