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Çorum Valisi, Trafik Kazasında Yaralanan Polisi Ziyaret Etti

Çorum Valisi, Trafik Kazasında Yaralanan Polisi Ziyaret Etti
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdal Baydar, Vali Ali Çalgan tarafından hastanede ziyaret edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde kazaya müdahale ederken kamyonun çarpması neticesinde yaralanan polis memurunu ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale etmek isten polis memuru Erdal Baydar, kamyonun çarpması neticesinde yaralanmıştı. Çorum Valisi Ali Çalgan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Erdal Baydar'ı ziyaret etti. Vali Çalgan, Baydar ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz'in de hazır bulunduğu ziyarette, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut'tan bilgi alan Vali Çalgan, "Yaşadığımız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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