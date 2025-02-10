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Çorum'un Sungurlu İlçesinde Takla Atan Aracın Sürücüsü Yaralandı

Çorum'un Sungurlu İlçesinde Takla Atan Aracın Sürücüsü Yaralandı
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Sungurlu-Uğurludağ karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Yasemin Y. yönetimindeki otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Uğurludağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin Y. idaresindeki 06 BZR 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yasemin Y., Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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